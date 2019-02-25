«حزب الله» محظور في بريطانيا.. المنظمة الإرهابية «تختنق»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين حظر جماعة حزب الله اللبنانية، وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، بقائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل، وتعتبر ضربة للحزب.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها، وهي تقوم حالياً بإعداد مشروع قرار بهذا الخصوص من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف لـ"حظر تلك الجماعة بشكل كامل؛ بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل في ضربة كبيرة للجماعة.

ونقلت الصحيفة عن وزير داخلية البلاد، ساجد جاويد، قوله في بيان منفصل: "أولويتي هي حماية الشعب البريطاني".

وأضاف جاويد: "نتيجة لذلك فإننا نحظر أي منظّمة تهدد أمننا وسلامتنا مهما كانت دوافعها أو أيديولوجيّتها".

بريطانيا تحظر، منذ 2008، الجناح المسلّح لمنظمة حزب الله، لكنها سمحت بنشاطاتها السياسية، ومن ضمنها التظاهر في المدن البريطانية.