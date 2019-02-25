عجوز أمريكي يشرب نصف علبة طلاء بالخطأ.. ماذا حدث؟

تمكن عجوز أمريكي، يبلغ من العمر 90 عاماً، بطريقة ما، من شرب نصف علبة طلاء، دون وقوع أي آثار جانبية على الإطلاق، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العجوز بوبي (90 عاماً) من نيويورك، لا يشعر بالانزعاج من الأمر.

ونشرت حفيدة بوبي، أليكس شتاين، تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" حول حب جدها للزبادي.

Advertisements

وكتبت شتاين في تغريدتها التي أرفقت بها صورة جدها مع علبة الطلاء: "حسناً، جدي تناول نصف علبة طلاء اليوم، ظناً منه أنه زبادي".

وقالت شتاين للصحيفة: "عندما أقول إنه حب الزبادي، فهو يعيش من أجل الزبادي. والدتي تشتري 7 لترات من زبادي بنكهة الفانيليا كل أسبوع".

وأضافت: "جدي يحب دائماً تسلية الناس، لا يهتم ما إذا كان الناس يضحكون معه أو عليه".