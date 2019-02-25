بتمويل إماراتي.. إطلاق مشاريع صحية في حضرموت بكلفة 66 مليون درهم

أُعلن اليوم في المكلا عن إطلاق مشاريع صحية في محافظة حضرموت بكلفة 66 مليون درهم بتمويل من صندوق ابوظبي للتنمية وباشراف هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ضمن المكرمة الاماراتية لحضرموت .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مدينة المكلا بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة بالعسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والامين العام لهيئة الهلال الاماراتي الدكتور محمد بن عتيق الفلاحي وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى بلادنا سالم بن خليفة الغفلي .

وبحسب مصادر إعلامية، تشمل المشاريع الصحية اعادة تأهيل وصيانة واستكمال بناء 7 مستشفيات وتزويدها بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة وهي مستشفيات (الشحر والديس الشرقية والريدة الشرقية والمكلا وقصيعر وغيل باوزير واعادة تأهيل وبناء مستشفى حضرموت للامومة والطفولة بالمكلا سعة 150 سرير وصيانته وتزويده بالمعدات والتجهيزات الطبية ، بالاضافة الى دعم وتوفير الادوية للمستشفيات والمراكز الصحية في ساحل ووادي حضرموت .

وخلال المؤتمر رحب محافظ حضرموت بالوفد الاماراتي الشقيق ، مؤكداً اهمية المناسبة ومردودها الايجابي على المواطنين بتسليم مدينة الشيخ خليفة السكنية لمتضرري امطار وسيول عام 2008م بعد سنوات من الانتظار ، مثنياً على دعم دولة الامارات الشقيقة لهذا المشروع الانساني الكبير الذي أخرجه الهلال الاحمر الاماراتي الى حيز الوجود في هذا الوقت وهذه الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن .

وأعرب المحافظ عن السعادة بالاعلان عن التنفيذ الفعلي لمكرمة الشيخ محمد بن زايد بدعم القطاع الصحي بمشاريع صحية وادوية ومستلزمات بكلفة 66 مليون درهم .

ورفع محافظ حضرموت خالص العرفان والشكر لقادة وشيوخ وشعب دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على مواقفها الاخوية الداعمة لحضرموت واليمن .

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وفي المؤتمر اعلن سعادة سفير دولة الامارات سالم بن خليفة الغفلي عن اطلاق مشاريع صحية في حضرموت ضمن مكرمة الشيخ محمد بن زايد التي وجه بها صندوق ابوظبي للتنمية تحت اشراف الهلال الاحمر الاماراتي .

كما اعرب السفير عن سعادته وارتياحه لتدشين تسليم مساكن مدينة الشيخ خليفة السكنية لمستحقيها من متضرري إعصار عام 2008م .

من جانبه أعرب الامين العام لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي عن الارتياح لتدشين مشروع مدينة الشيخ خليفة السكنية واطلاق مشاريع صحية في حضرموت ، مشيراً الى ان اهمية هذه المشاريع تأتي من كونها تخدم شرائح كبيرة في حضرموت ضمن مشاريع انسانية ينفذها الهلال الاحمر الاماراتي في اليمن .

وأكد امين عام الهلال الاحمر بالاماراتي استمرارية الهيئة في تنفيذ مشاريع ذات قيمة انسانية في اليمن ومواصلة تقديم المساعدة والعون امتداداً لنهج الشيخ زايد رحمه الله وتنفيذاً لتوجيهات قيادة دولة الامارات العربية المتحدة وانطلاقاً من مكانة اليمن لدى دولة الامارات .

وتم في المؤتمر توقيع اتفاقية تنفيذ المشاريع الصحية في حضرموت ، عقب ذلك قام محافظ حضرموت بتكريم سفير دولة الامارات والامين العام للهلال الاحمر الاماراتي بدرعي المحافظة تقديراً لإسهاماتهما في تنفيذ المشاريع الانسانية والخدمية في حضرموت ، فيما قام امين عام الهلال الاحمر بمنح المحافظ درع الهلال الاحمر الاماراتي تقديراً لدوره الملموس في انجاح مشاريع الهيئة في المحافظة .