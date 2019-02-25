دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف vivo iQOO ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت تسريبات نشرت عبر TENAA اليوم عن مواصفات هاتف vivo iQOO الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم شاشة 6.41 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس.

يأتي هاتف vivo من علامتها الفرعية الجديدة بنموذجين هما V1824BA وvivo V1824A، مع شاشة AMOLED بحجم شاشة 6.41 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6، و8 إلى جانب 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 و12 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت.

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الهاتف يضم كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر 13 و12 إلى جانب 3 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 3920 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف vivo iQOO ظهر على التقنية بلا حدود.