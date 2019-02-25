دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نعيش حالياً بدايات تطور تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وكوالكوم تريد أن تكون جزء من مستقبل هذه التقنية خاصة عبر الهواتف الذكية بفضل شبكات الجيل الخامس من خلال طرحها منصة جديدة في هذا المجال.

كشفت كوالكوم ضمن مشاركتها اليوم في مؤتمر الجوال العالمي عن منصة جديدة ستساعد على انتشار خوذ الواقع الافتراضي والمعزز التي تستند على هاتف ذكي في عملها خلال العام الجاري.

ودمجت كوالكوم مصطلحي AR الواقع المعزز مع VR الواقع الافتراضي وقدمت لنا مصطلح جديد وهو XR. وستنشئ كوالكوم برنامج جديد يقدم شهادات اعتمادية للشركات التي تستخدم معالج كوالكوم سناب دراغون 855 حيث تثبت أن هذا الهاتف سيعمل مع أي خوذة متاحة في السوق.

مازال السوق في بداياته حيث يتوفر فقط خوذتين إحداها Acer OJO للواقع الافتراضي التي كشفت عنها الصيف الماضي والأخرى نظارات الواقع المختلط Nreal Light التي كشفت عنها في معرض CES للإلكترونيات.

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بالطبع سنشهد طرح المزيد من الخوذ والنظارات والأشكال المختلفة التي تعتمد على هاتف ذكي لتشغيل تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز، وكوالكوم تساعد لإطلاق المزيد من خلال برنامج خاص بها.

بفضل سرعة وموثوقية شبكات الجيل الخامس، فإن المستخدمين خلال السنوات القليلة المقبلة سيعتمدون أكثر على الواقعين الافتراضي والمعزز لأداء أعمالهم، والهواتف الذكية بمعالجات كوالكوم القوية جاهزة لدعمها.

التدوينة MWC19: كوالكوم تطرح منصة للواقع الافتراضي والمعزز عبر الجيل الخامس ظهرت أولاً على عالم التقنية.