دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: بطاقات ذاكرة microSD بسعة 1 تيرا بايت ستكون متاحة للشراء أخيرًا

الكثير من الأشياء التقنية المتعلقة بالهواتف الذكية والأجهزة الأخرى القريبة تظهر لنا سنويًا في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة، لكن بعض الأشياء التي نراها تقليدية تظهر فجأة لتقدم إضافة مختلفة لتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين، هذه المرة كانت حول طرح بطاقات الذاكرة الصغيرة microSD بسعة 1 تيرا بايت للشراء.

حيث أعلنت شركة Micron ونظيرتها Western Digital صاحبة العلامة التجارية الشهيرة SanDisk، عن بطاقات تخزين UHS-I microSDXC توفر سعة 1 تيرا بايت للمستخدمين، وهي بذلك تقدم الكثير للمصورين على سبيل المثال.

وتقول Western Digital أن بطاقة الذاكرة الخاصة بها الجديدة SanDisk Extreme تعتبر الأسرع على الإطلاق بتوفير سرعة قراءة 160 ميجا بايت / الثانية، فيما توفر بطاقة c200 من نظيرتها Micron سرعة 100 ميجا بايت في الثانية إلا أنها تعتبر أسرع بنحو 5 ميجا بايت في الثانية عند كتابة البيانات.

ستتاح بطاقة SanDisk Extreme في أبريل بسعر 449.99$ وستكون منها نسخة 512 جيجا بايت بسعر 199.99$؛ أي أن سعر بطاقتين 512 سيكون أقل من سعر بطاقة 1 تيرا منفردة. أما بخصوص بطاقة c200 من Micron فلم تعلن الشركة أي معلومات حول سعرها لكنها ستتوفر للشراء في النصف الثاني من العام.

التدوينة MWC19: بطاقات ذاكرة microSD بسعة 1 تيرا بايت ستكون متاحة للشراء أخيرًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.