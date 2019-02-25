دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تطلق HUAWEI Mate X، أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

كشفت شركة هواوي لأعمال المستهلكين خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقال 2019 عن أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس: HUAWEI Mate X لتمضي في اتجاه جديد تماماً لتصميم غير مسبوق يمتاز بالقدرة على الطي. يعكس هذا الطراز الجديد الروح الابتكارية لشركة هواوي في سلسلة هواتفها HUAWEI Mate فيقدم «مفصل جناح الصقر» (Falcon Wing Mechanical Hinge)، ورقاقة الموديم متعدد الأنماط بالونج 5000 بتقنية 7 نانومتر، والبطارية عالية السعة باستطاعة 4500 ميلي أمبير ساعي والتي يدعمها أسرع شاحن من نوع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 55 واط بالإضافة إلى أنه يمتاز باللون الأزرق النجمي الجديد.

والميزة الجديدة في هذه الهاتف أنه عندما يطوى يصبح هاتفاً ذكياً ضخماً بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات، وهذا التصميم متعدد المقاسات يحدث قفزة في كل من الإنتاجية والتجارب الترفيهية على جهاز نقال.

© alqiyady هواوي تطلق HUAWEI Mate X، أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

وبهذه المناسبة قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي «استطعنا الوصول إلى هذا التصميم المبتكر من الهاتفHUAWEI Mate X بفضل مواصلة هواوي بذل جهود لا تهدأ في مجال البحث والتطوير.

إنه رحلة إلى بقاع جديدة، وسلالة من الهواتف الذكية تجمع بين القدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس مع شاشة قابلة للطي ونظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي وواجهة استخدام جديدة تماماً تقدم للمستهلكين تجربة استخدام غير مسبوقة. يفتح الجهاز HUAWEI Mate X باباً جديدًا إلى الحياة الذكية على شبكات الجيل الخامس.»

© alqiyady هواوي تطلق HUAWEI Mate X، أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

مفصل جناح الصقر يقدم الوظيفة التقنية اللازمة في قالب جمالي مميز

نتيجة تجربة هواوي لنماذج اختبارية جرئية وجديدة من الهواتف الذكية بأشكل وأحجام متعددة، وصلت إلى ابتكار الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي 2 في 1: HUAWEI Mate X الذي يمتاز بلوحة أوليد مرنة عالية القوة مع مفصل جناح الصقر.

وتمتاز شاشة العرض المزدوجة من مقاس 6.6 بوصة في الهاتف HUAWEI Mate X أنها شاشة عرض كامل حقيقية، فحين فتحها تتحول إلى شاشة مقاسها 8 بوصة ولا تزيد سماكتها عن 5.4 ميليمترًا. وهي تعرض الصور بوضوح وتفاصيل كبيرة فضلًا عن أن لوحة الشاشة ذاتها آمنة ومتحملة للاستخدام وتمتاز بأنها رائعة في تبديد الحرارة. نظرًا لكونه جذابًا ، فإن الهاتف الذكي القابل للطي يأتي بلون أزرق جديد يجمع ما بين جمال التكنولوجيا ويرتقي بمعيار المنافسة إلى مستويات جديدة لمستقبل الهواتف الذكية.

© alqiyady هواوي تطلق HUAWEI Mate X، أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

ومن خلال هذا التصميم المثالي الذي يمزج بين الأناقة والتقنية، يدعم نظام مفصل جناح الصقر المبتكر الحركة المطلوبة، وتحقيق التوازن بين الجمال العام والوظيفة المطلوبة. وعندما تفتح الشاشة تصبح سطحاً مستوياً تماماً. أما عندما تطوى فإن نصفيها يناسبان الإطار جيداً. ويمكنك الانتقال بين الوضعين -الهاتف الذكي والجهاز اللوحي- بسلاسة فائقة.

© alqiyady هواوي تطلق HUAWEI Mate X، أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

شاشة أكبر، حياة أذكى مع شبكة الجيل الخامس

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يمتاز HUAWEI Mate X بأنه متعدد المقاسات إذ يمكنه تغيير هيئته ليقدم أفقاً جديدًا من الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس والتي أعادت تعريف معنى الإنتاجية والترفيه. واجتمع ابتكاري شاشة العرض الكاملة والقابلة للطي OLED بفضل التقنية والميكانيكية الرائدة التي تشبه بليونتها جوانح الصقور، ورقاقة المعالج هواوي بالونج 5000 الخاصة بشبكة الجيل الخامس لتقدم طريقة اتصال حديثة تتيح للمستخدمين تجربة شاشة عرض كبيرة وقدرة تنقل مميزة في آن.

تفتح مساحة العرض الواسعة آفاق فرص جيدة لاستخدمات الإنتاجية والترفيه، ويشمل ذلك تحرير المستندات أو قراءتها بصورة أفضل على شاشة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشاشة الأكبر للمستهلكين عرض الصور ونقلها إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم في وضع تقسيم الشاشة، وباختصار تتيح الشاشة الأكبر للمستهلكين تنفيذ أشياء أكثر في أوقاتهم ذاتها.

تتضمن الهواتف الذكية الرائدة من هواوي كاميرات قوية عادة، ولا يختلف HUAWEI Mate X، في هذا، فهو يتضمن أحدث كاميرات لايكا التي تدعم مزايا التصوير الأكثر تقدماً حتى اليوم. فالتصميم القابل للطي يتيح لنظام الكاميرا العمل على الجهة الأمامية أوالخلفية. وعند طيّ الجهاز يعرض برنامجًا للعرض على الوجهين ما يتيح لكل ما يظهر المساهمة في العملية الإبداعية.

يأتي الهاتف HUAWEI Mate X مزوداً بزر تشغيل مدمج يعمل ببصمة الإصبع ما يتيح للمستخدمين تشغيل الجهاز بلمسة واحدة ما يوفر تجربة آمنة ومريحة.

© alqiyady هواوي تطلق HUAWEI Mate X، أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

يعتمد على الجيل التالي من رقاقات الجيل الخامس

الهاتف الجديد مزود برقاقة بالنوج 5000 التي تمثل أول رقاقة مودم مصنعة بتقنية من رتبة7 نانومتر تدعم شبكات الجيل الخامس. وتمتاز الرقاقة الجديدة بسرعة تنزيل عالية جداً تصل إلى 4.6 جيجابت في الثانية .وتعد رقاقة بالنوج 5000 أيضًا أول مجموعة رقاقات في العالم تدعم كلًا من البنيتين SA و NSA ، ولن يحتاج المستخدمون إلى ترقية للأجهزة للاستمرار في الاستمتاع بالاتصال عبر شبكات الجيل الخامس إذ تدعم شريحة سيم المزدوجة في HUAWEI Mate X كلاً من شبكتي الجيل الخامس والرابع.

بطارية ضخمة تدعم HUAWEI SuperCharge

يأتي هاتف HUAWEI Mate X ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميللي أمبير مصممة خصيصا للهاتف الذي لا تتجاوز سماكته 5.4 ميليمترات، وهي تدعم تقنية توفير الطاقة الذكية من هواوي، ما يفي بالطلب على زيادة أداء البطارية في عصر الجيل الخامس. بالإضافة الى دعم الهاتف بتقنية شحن السريع 55W HUAWEI SuperCharge لشحن الهاتف بسرعة عالية تصل الى 85% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة ما يوفر وقت المستخدمين في الحياة العصرية السريعة التي نعيشها.

© alqiyady هواوي تطلق HUAWEI Mate X، أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس

أطلقت شركة هواوي في ملتقى عالم الهاتف النقال 2019، سلسلة من منتجاتها الجديدة، وشمل ذلك نسخة محدثة من الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro، والحواسيب النقالة الجديدة HUAWEI MateBook 13 و HUAWEI MateBook 14 ، بالإضافة إلى HUAWEI 5G CPE Pro.

وهكذا ونحن ندخل عصر الجيل الخامس، تقدم هواوي تجارب جديدة للعيش الذكي إلى جميع المستهلكين.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي