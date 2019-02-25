دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 25 سبتمبر.. انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الدولية

كأول رحلة لرائد فضاء عربي إلى محطة الدولية، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أن هزاع علي المنصوري وسلطان سيف النيادي أول رائدي فضاء إماراتيين سيُسافر أحدهما يوم 25 سبتمبر المقبل إلى محطة الفضاء الدولية.

صور وفيديو: القمر السعودي للاتصالات ينطلق إلى الفضاء بتوقيع ولي العهد alqiyady 1 صور وفيديو: القمر السعودي للاتصالات ينطلق إلى الفضاء بتوقيع ولي العهد

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وتم الكشف خلال مؤتمر أُقيم اليوم الاثنين 25 فبراير، بحضور يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وسالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في المركز مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء بالإضافة إلى الرائدين الفضائيين هزاع علي المنصوري وسلطان سيف النيادي، عن أن الشخص الذي سيُسافر منهما سيكون ضمن بعثة فضاء روسية على متن المركبة "سويوز إم إس 15" ليقضي 8 أيام على متن المحطة يعود بعدها إلى الأرض على متن المركبة "سويوز إم إس 12" وسيكون رائد الفضاء الثاني بديلاً له وسيواصل التدريبات للقيام بمهام أخرى في المستقبل.

وفي كلمته بالمؤتمر، أوضح سالم المري، أن موعد الرحلة كان قد أُرجيء من شهر أبريل 2018 إلى سبتمبر المقبل 2019 بسبب الحادث الذي تعرضت لها مركبة "سويوزإم إس 10" خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2017؛ لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

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يُذكر أن هزاع المنصوري وسلطان النيادي تم اختيارهما من بين 4022 مرشحاً تقدموا للالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء بعد سلسلة طويلة من الاختبارات.المزيد:

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