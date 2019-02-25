شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يعلن زيارة العراق هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إنه سيزور العراق في الشهور المقبلة حيث ستشارك بلاده في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح أن الصداقة القديمة بين فرنسا والعراق كانت حاجزا ضد الإرهاب، وينبغي الآن مراعاتها بمشروعات ملموسة لنبني معا سلاما دائما".

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وأضاف "هذه ستكون رسالتي عندما أزور العراق خلال بضعة شهور".