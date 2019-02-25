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الرئيس الفرنسي يعلن زيارة العراق هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إنه سيزور العراق في الشهور المقبلة حيث ستشارك بلاده في جهود إعادة الإعمار.

 

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح أن الصداقة القديمة بين فرنسا والعراق كانت حاجزا ضد الإرهاب، وينبغي الآن مراعاتها بمشروعات ملموسة لنبني معا سلاما دائما".

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وأضاف "هذه ستكون رسالتي عندما أزور العراق خلال بضعة شهور".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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