الأسد يوفد مسؤولا أمنيا إلى درعا ويستمع لمطالب الأهالي والوجهاء (صور)

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للواء محلا وهو يلتقي بجمع كبير من المواطنين والوجهاء في محافظة درعا، في زيارة قيل إنها بهدف الاطلاع على الوضع الأمني والعسكري هناك.

واستمع رئيس المخابرات العسكرية السورية خلال الزيارة إلى أوضاع الأهالي ومطالبهم وكان ذلك واضحا من خلال الصور التي جمعته بعدد من وجهاء المدينة والمواطنين هناك.

وذكرت وسائل إعلام قيام اللواء محلا بزيارة عدد من القرى والبلدات في المحافظة للاطلاع على الوضع الأمني والعسكري فيها أيضا.