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وأضاف خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن من هذه العوامل الثروات الموجودة في هذه المنطقة خاصة الغاز والبترول ومن أجل إيجاد حلول لمسألة الهجرة الغير شرعية التي مصدرها جنوب المتوسط باتجاه أوروبا وأيضا من أجل ملئ الفراغ الذي سيسببه الانسحاب الأمريكي.
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وأشار إلى أنه يخشى أن تكون القمة مدخلا آخر لعملية التطبيع مع إسرائيل والإلتفاف على القضية الفلسطينية.
ولفت المرعبى إلى أن عدم فاعلية مكافحة الإرهاب تأتى بسبب أن أمريكا وقسما من الدول الأوروبية ترفض تعريف الإرهاب، والخوف من حدوث خلط بين الإرهاب من جهة والمقاومة الوطنية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بحدوث أى تغير فى المدى المنظور فى أوضاع الدول العربية التى تشهد صراعات.
وجاءت تصريحات، المرعبي تعليقا على نتائج القمة العربية الأوروبية التي اختتمت فعاليتها في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: القمة العربية الأوروبية نتائجها غير حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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