توقعات بعودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا

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وتوقع عناني في الوقت نفسه حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية المقبلة.
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وأشار عناني إلى أن هناك اختلافا في تعريف الإرهاب بين الدول الأوروبية والعربية.
وقال إن "بريطانيا مثلا لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، فيما تعدها كثير من الدول العربية مهددة للأمن، معربا عن اعتقاده في التوصل لتفاهمات واتفاق حول تعريف محدد للإرهاب وبالتالي فرض عقوبات على الدول التي تُعتبر ملاذا للجماعات الإرهابية".
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