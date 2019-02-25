الارشيف / اخبار الخليج

توقعات بعودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وتوقع عناني في الوقت نفسه حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية المقبلة. 

© AP Photo /

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" تعليقا على دعوة الرئيس السيسي خلال القمة العربية الأوروبية التي تختم فعاليتها، الاثنين، للاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، أن الدول الأوروبية تعول كثيرا على الدول العربية في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لتأثيرها المباشر على أمن دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار عناني إلى أن هناك اختلافا في تعريف الإرهاب بين الدول الأوروبية والعربية.

وقال إن "بريطانيا مثلا لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، فيما تعدها كثير من الدول العربية مهددة للأمن، معربا عن اعتقاده في التوصل لتفاهمات واتفاق حول تعريف محدد  للإرهاب وبالتالي فرض عقوبات على الدول التي تُعتبر ملاذا للجماعات الإرهابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بعودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى