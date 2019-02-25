الحزب الحاكم في السودان يعلن جاهزيته لاختيار بديل للبشير

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وقال أمين حسن عمر، في تصريح لصحيفة "الانتباهة" السودانية: "جاهزون لاختيار بديل للبشير. المؤتمر الوطني غير مفلس وغني بالقيادات".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وأكد أمين حسن عمر، أن البشير لم يتشاور مع الحزب بشأن اختيار النائب الأول للرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الولاة.
ونفى أمين حسن عمر، وقوع مشاحنات خلال اجتماعات المكتب القيادي الأخير برئاسة البشير، موضحا أن قرار فرض حالة الطوارئ دار حوله نقاش مطول.
وأتم أمين حسن عمر حديثة، مشددا على أن الحزب يحتاج "استراحة محارب".
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