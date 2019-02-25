ماكرون: لا يمكن وضع أي حزب ممثل في الحكومة اللبنانية على قائمة الإرهاب

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باريس — سبوتنيك. وتابع "باريس تعتبر الجناح العسكري لـ "حزب الله" تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان.
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأوضح الرئيس الفرنسي "نحن نعتبر الجناح العسكري لـ(حزب الله) إرهابيا، لكننا نتحاور مع الجناح السياسي في البرلمان".
وأضاف "لا يمكن أن نضع أي حزب لبناني ممثل سياسيا في الحكومة اللبنانية على لائحة الإرهاب".
وفاز "حزب الله" بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان الذي يضم 128 مقعدا في انتخابات العام الماضي، وفقد الحريري أكثر من ثلث مقاعده.
ويسيطر "حزب الله" على ثلاث حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية أهمها وزارة الصحة، التي تعد ميزانيتها رابع أكبر ميزانية في الدولة.
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