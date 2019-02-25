رئيس العراق يكشف مصير أسرى "داعش" الفرنسيين

ويزور صالح فرنسا اليوم الاثنين 25 فبراير / شباط، وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب الصفة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية على "تويتر".

وسلمت قوات سوريا الديمقراطية 13 فردا من أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى العراق، الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس العراقي إن هؤلاء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، مشيرا إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم ضد العراقيين وضد المنشآت العراقية وفي العراق وسيحاكمون وفقا القانون العراقي وهذا ما يجيزه القانون الدولي.

وأعلن الجيش العراقي، أمس الأحد، في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق 280 مقاتلا عراقيا من تنظيم "داعش" الإرهابي حتى الآن.

Advertisements

ووفقا لـ"رويترز"، قال البيان إن هذه المجموعة جزء من مجموعة أكبر من 500 عراقي في قبضة قوات سوريا الديمقراطية داخل سوريا. وأن العملية لا تزال جارية لإعادة الباقي.

وفي وقت سابق، أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أسباب تسلم أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي والإجراءات المتخذة بحقهم.

وقالت إنه "من خلال المعارك بين قوات قسد و"داعش" اعتقلت قوات قسد السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة".