فنان "ستاند أب كوميدي" ينشر صورة مع الأميرة ريما بنت بندر ويترك تعليقا لافتا

وحرص تشونغ في الصورة التي شاركها عبر حسابه على "إنستغرام"، على تهنئة الأميرة ريما بنت بندر، الذي تجمعه بها صداقة، بتعيينها كأول سفيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE

وأعلنت السعودية، مساء السبت، تعيين الأميرة ريما، سفيرة للمملكة لدى واشنطن خلفا للسفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع.

وكتب ونهو تشونغ مع الصورة، بالعربية: مبروك لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بتعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة ومرتبة وزير، لتكون أول امرأة بتاريخ المملكة تحصل على لقب سفيرة و وزيرة.

وأشاد ونهو تشونغ في تعليقه بالإنجليزية، بذكاء وأناقة وثقافة الأميرة ريما بنت بندر، كما أشار إلى أنها تؤدي المهام الصعبة بكل طريقة من الممكن تخيلها.

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وقال لها "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى سعادتي بك، تهانينا لك سيدتي السفيرة".

وفي أول تعليق لها على هذا القرار، قالت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، يوم الأحد، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعييني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت، "سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك".