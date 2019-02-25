مسام ينتزع 1,371 لغمًا حوثيًا.. خلال أسبوع

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الخليج - واس
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2019م، من انتزاع 14 لغماً مضاداً للأفراد و625 لغماً مضاداً للدبابات و665 ذخيرة غير متفجرة و67 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ماتم نزعه خلال الاسبوع الثالث 1,371 لغمًا.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 44,743 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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