الحمادي لـ ""الخليج 365"": "الرؤية" لا تقلد ولا تستنسخ أحداً!

اسماء السيد - دبي: تستأثر الصحافة الإماراتية بطبيعة خاصة، تجعلها تختلف نوعاً ما عن غيرها في محيطها الخليجي على الأقل، وخاصة ما يتعلق بالكوادر العاملة فيها، وتلك التي تقود مسيرة تطورها، فهي ليست مغرية بما يكفي للشاب الإماراتي مقارنة مع غيرها من مجالات العمل، مما يؤشر إلى أن وجود العنصر الوطني الناجح الذي يمارس المهنة في كافة مراحلها بداية من اختيارها مجالاً للدراسة الأكاديمية، والعمل صحافياً ميدانياً، وصولاً إلى رئاسة تحرير كبريات الصحف الإماراتية إنما هو أمر لا يتكرر كثيراً، وقد يكون ذلك أحد أسرار تميز محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية حالياً، ورئيس تحرير صحيفة الاتحاد سابقاً، وتمتعه بمكانة خاصة في صحافة وإعلام الإمارات.

عقل الخبرة بأقدام شابة

الحمادي تخصص أكاديمياً ودراسياً في الإعلام بجامعة الإمارات، وعمل صحافياً ميدانياً لتغطية الأخبار المحلية بصحيفة الاتحاد منذ ما يقرب من ربع قرن، واستمرت رحلة الصعود وصولاً إلى مقعد رئاسة التحرير في الصحيفة الإماراتية، وبين العمل ميدانياً وتقلد المنصب الأعلى في كبرى صحف الإمارات تفاصيل كثيرة من العمل اليومي المتنوع، مما أكسبه خبرات كبيرة تجعله أقرب من ما يكون إلى عقل خبير تحمله أقدام شابة.

الملمح الأكثر تميزاً في مسيرة الحمادي قدرته على إدارة التحول الرقمي في الصحافة، فقد نجحت تجربته السابقة في صحيفة الاتحاد، فضلاً عن إصراره على منح الشباب فرصة لا تعرف حدوداً ولا سقفاً، كما أنه يجمع بين الخبرات اللازمة في الشأن المحلي والإقتصادي، وكذلك السياسي، فهو من بين أهم كتّاب الإمارات الذين تناولوا الإسلام السياسي وكشف مخططات جماعة الإخوان، كما توهج بشدة على الفضائيات العربية وعبر مقالاته السياسية عن حرب استعادة الشرعية في اليمن، وملف التعاون الخليجي، وخاصة النموذج الإماراتي السعودي، فضلاً عن رؤيته لملف المقاطعة العربية للدوحة.

""الخليج 365"" حرصت على محاورة محمد الحمادي رئيس التحرير الحالي لصحيفة الرؤية، والسابق لصحيفة الاتحاد، ومناسبة الحوار إعادة إطلاق صحيفة الرؤية بمضمون جديد، وشكل عصري، يمزج بين الرقمي والإلكتروني والورقي، ويلبي حاجة الشباب بمشاركة في التحرير والكتابة، وكذلك من حيث المحتوى الذي يناسب هذه الفئة التي كادت أن تهجر عالم الصحافة في الآونة الآخيرة.

ما الذي يمكن أن تقدمه "الرؤية" ليجعلها مختلفة عن غيرها؟

سيكون هذا الإختلاف شكلاً ومضموناً، نريد صحافة شابة على المستويات كافة، فالشباب سوف يشاركون في تحرير المحتوى، وأعني هنا الشباب الإماراتي والعربي بشكل عام، والمحتوى سوف يكون موجهاً للشباب في الأساس، وفي ما يخص النص المكتوب فسوف يكون مختصراً ومباشراً، بالطبع سوف نحتفظ بالورق إلى جانب منصات السوشيال ميديا، ولكن التحول الرقمي هو مشروعنا الأهم بالطبع ليتناسب مع صحافة وإعلام العصر، سوف نحرص على أن يكون لنا مراسل في كل مكان، وهذا ما سوف يلمسه قارئ الرؤية في الوقت الراهن، وفي المستقبل القريب جداً، أعتقد أن تقييم "الرؤية" واقعياً وبناء على ما سوف نقوم به، سوف يكون أكثر دقة من أي حديث في المرحلة الحالية.

إلى أين يتجه المحتوى؟ هل صوب القضايا المحلية وما يهم الشارع؟

تظل للملفات والقضايا المحلية أهميتها القصوى، وخاصة ما يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية، والمشكلات التي تهم المواطن والمقيم والشارع الإماراتي بشكل عام، ونحن بالطبع سوف نهتم بهذه القضايا بصورة كبيرة، وسوف نطرحها بكل جرأة ومصداقية، كما أن للإقتصاد وقضاياه أهمية كبيرة، خاصة أن دولة الإمارات واجهة إقتصادية عربية وشرق أوسطية لها مكانتها العالمية، ولا يمكن بالطبع ألا نستجيب للظرف السياسي الذي يفرض نفسه دائماً.

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كيف ترى أن الملف السياسي يفرض نفسه دائماً؟

ليس بالضرورة أن يكون الملف السياسي خارجياً، هناك قضايا وطنية سوف نطرحها بمنظورها الشبابي بالطبع، مثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما أن السياسة تفرض نفسها دائماً، وهذه حقيقة، لدينا رؤية شاملة لكافة شؤون وقضايا الوطن والمواطن، ولكننا نسعى لمعالجة هذه الأمور بطريقة مختلفة على مستوى الشكل والمحتوى، ولن يكون لاهتمامي بملفات السياسة في المرحلة السابقة تأثير ما في نقل هذا الإهتمام لمحتوى الرؤية بصورة تطغى على ما دونه من ملفات ومجالات أخرى.

الحديث عن سقف الحرية يقودنا لتجربة "الإمارات اليوم" في مرحلة ما!

"الرؤية" كما خططنا لها، وكما نراها لا تستنسخ ولا تقلد أي تجربة سابقة، أو حتى حالية لأي كيان صحفي وإعلامي على الساحة المحلية أو حتى العربية، لنا هوية خاصة، ولن ننجح بدون هوية مختلفة بالطبع، نحن ندرك ذلك جيداً، وبالطبع لدينا احترام كامل لتجربة الإمارات اليوم، وغيرها من صحفنا المحلية، ويظل أبسط حق للقارئ علينا أن نظهر له بطابع مختلف، وهوية مميزة في معالجة كافة القضايا.

هل من سمات مختلفة كلياً لـ"الرؤية" تعد بها القارئ الإماراتي والعربي؟

بالطبع سيكون لدينا ما يميزنا بصورة تامة، وهو الصحافة الإستقصائية، هي ليس اختراعاً جديداً، ولكن ترقبوا طريقة مختلفة وأكثر جرأة للرؤية في هذا المجال الصحفي الحيوي الذي يقوم على جمع المعلومات، وكشف المخالفات والجرائم، والفساد، وغيرها من المشكلات التي قد تقف حجر عثرة في إستمرار نهضة المجتمع، ونحن في الإمارات لدينا رفض رسمي وشعبي لمثل هذه الجرائم بالطبع، وفي الوقت ذاته هي موضع ترحيب حينما نتصدى لها ونكشفها للرأي العام، كما أن المحتوى الفيديوي سيكون حاضراً بقوة عبر منصات الرؤية المختلفة.

هل لدىكم شعار ما لـ"الرؤية" تثقون في تحويله إلى واقع؟

شعارنا لـ"الرؤية" بعد إعادة إطلاقها هو "صحيفة المستقبل لقارئ الحاضر والمستقبل"، رؤيتنا للرؤية أن تكون صحافة الحاضر بعين على المستقبل، فالصحافة الرقمية فرضت نفسها بقوة، وعلينا الإستجابة لهذه التحولات، ومشاركة الجمهور، أو القارئ في تحرير المحتوى أصبح مطلباً منطقياً، وبقاء النسخة الورقية بمواصفات معينة شكلاً ومضموناً وجعلها بطبيعة عصرية هو خيار العقل، وكما قلت سابقاً لا يوجد ما هو أفضل من الممارسة الواقعية لتحديد هوية الكيان الذي نتحدث عنه، ما أعنيه أن "الرؤية" سوف تسجل حضورها اللافت في اهتمامات القارئ الإماراتي والخليجي والعربي قريباً جداً.

