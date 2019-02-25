دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تعلن عن شريحة QCA6390 التي تدعم Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.1 في #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت كوالكوم خلال فعاليات مؤتمر MWC اليوم عن أحدث شرائح الإتصالات Qualcomm QCA6390 التي تدعم تقنية Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.1.

تقدم كوالكوم شريحة Qualcomm QCA6390 التي تأتي بمميزات لدعم أعلى آداء في الإتصال بتقنية Wi-Fi والبلوتوث، في أجهزة الحاسب المحمول والهواتف الذكية.

كما تعد هذه الشريحة أول الشرائح بدقة تصنيع 14 نانومتر وميزة دعم تقنية Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.1، كما ترتكز شريحة على بنية QCA6390 مع MU-MIMO، وذلك لدعم إتصال فائق السرعة في تقنية Wi-Fi 6 مع إستهلاك متوازن للطاقة، إلى جانب دعم سرعة في الإتصال تصل إلى 1.8 جيجا بايت لكل ثانية، مع دعم تردد 2.4 إلى 5 GHz.

Advertisements

شريحة QCA6390 تأتي بتحسينات بنسبة 50% في إستهلاك الطاقة، كما تأتي بتحسينات في تقنية الصوتيات بأعلى جودة، مع أقل تأخير في الصوتيات، وتعزيز الصوتيات في السماعات المميزة بالحجم الأصغر، كما تدعم الشريحة تقنية كوالكوم TrueWireless Stereo Plus، لدعم رفع جودة الصوتيات مع إستهلاك أقل للبطارية.

شريحة QCA6390 تدعم ما يصل إلى 18 ديسبل مع الإتصال بالبلوتوث، ولقد بدأت كوالكوم بدفع النماذج الأولية من شريحة QCA6390 للتجربة من قبل بعض المستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تعلن عن شريحة QCA6390 التي تدعم Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.1 في #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.