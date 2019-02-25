دبي - بواسطة محمد فارس MWC19: لينوفو تكشف عن عدة إصدارت محدثة من سلسلة Idealpad بأٌقل من 1000$ © Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة لينوفو اليوم خلال كونجرس الهواتف العالمي في برشلونة عند عدد من التحديثات القوية في سلاسل لابتوباتها المختلفة التي تشمل سلسلة Idealpad بـ IdeaPad S540 وIdeaPad S340 وكذلك الجهاز المتحول 2 في 1IdeaPad C340 مع توفير خيارات متنوعة للمستهلك من حيث المعالج سواء من إنتل أو AMD بالتوافق مع المواصفات الأخرى بالطبع.

لنبدأ أولا بـ IdeaPad C340 الذي يوفر تجربة مختلفة عن باقي السلسلة كونه من النوع المتحول الذي يخدم العمل كلابتوب وجهاز لوحي في نفس الوقت بفضل مفصل يتح فتحة بزاوية 360 درجة، بقياس شاشة لمس 14 أو 15 بوصة، بحواف ضيقة مع دقة HD أو FHD مع توفير قفل خصوصية لكاميرا الويب كذلك مع توفير خيار مستشعر لبصمة الإصبع.

وتبعاً لوحدة المعالجة المركزية يمكن التفصيل للمواصفات الأخرى، بخيار إنتل لإدارة الجهاز فإنها يمكن عمله بأحد معالجات الجيل الثامن التالية وهي Pentium 5405U أو Core i3-8145Uأو Core i5-8265U أو Core i7-8565U بالتوافق مع ذاكرة عشوائية تتراوح من 4- 16 جيجا بايت تتيح إضافة معالج رسومات من نفيديا GeForce MX230.

بالتوجه لمعالجات AMD فإن IdeaPad C340 سيكون متاح فقط بقياس شاشة 14 بوصة بأحد المعالجات التالية Athlon 300U أو Ryzen 3 3200U أو Ryzen 5 3500U مع ذاكرة عشوائية تتراوح بين 4 – 8 جيجا بايت ووحدة معالجة رسومات AMD Radeon Vega

ويعمل ببطارية تمكث بحدود 8 ساعات للشحنة الواحدة كما يوفر الجهاز دعم خاصية الشحن السريع التي توصل البطارية لنسبة 80 % في غضون ساعة واحدة ، ويبدأ سعر الجهاز من 450 دولار ويرتفع وفقاً للمواصفات المضافة ونوع الوحدات الداخلية المكونة له.

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IdeaPad S540 يتوفر بخيار شاشة 14 أو 15 بوصة بدقة 1920-1080 بكسل مع ذاكرة عشوائية يمكن ترقيتها لتصل 12 جيجا بايت كما يوفر ذاكرة تخزين SSD يمكن ترقيتها لحد 512 جيجابايت.

أما خيار المعالج فهو يحتمل دعم كلاً من إنتل وAMD مع خيار لمعالج رسومات من نفيديا GeForce GTX 1050 كما يوفر خيار الخصوصية لقفل الكاميرا، فيما سيبدأ سعر نسخة إنتل التي تعمل بشاشة 14 بوصة بـ 880 دولار والأخرى صاحبة 15 بوصة بـ850 دولار أما نسخة AMD ستتوفر بشاشة 14 بوصة بسعر يبدأ بـ 730 دولار وستكون جميعا متوفرة للمستخدم في الفترة من ابريل إلى يونيو القادم.

IdeaPad S340 هذا الأخر قد طرأت عليه عدد من التحديثات المشابهة للنسح السابقة بامكانية الاحتيار بين معالجات انتل من الجيل الثامن أو AMD’s Ryzen 7 3700U مع خيار لرفع الذاكرة العشوائية لـ 12جيجا بايت كما الشاشة إما 14 او 15 بوصة فيما يبدأ سعر النسخة المدعمة بمعالج إنتل وشاشة 14 بوصة بـ 370 دولار أن صاحبة 15 بوصة فتبدأ بـ 450 دولار اما نسخة 15 بوصة المدعمة بمعالج AMD فتبدأ بسعر 430 دولار ويتم توفير كل من هذه النسخ خلال مارس وابريل القادمين.

التدوينة MWC19: لينوفو تكشف عن عدة إصدارت محدثة من سلسلة Idealpad بأٌقل من 1000$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.