دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواتف نوكيا وLG وشاومي تأتي بزر مخصص لمساعد جوجل في #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق العديد من إصدارات هواتف الأندوريد خلال 2019 بزر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي، حيث تأتي إصدارات LG، وشاومي إلى جانب نوكيا من بين الإصدارات التي تضم هذه الميزة في 2019.

تستعد شركة جوجل للتوسع بمساعدها الإفتراضي في العديد من إصدارات هذا العام من هواتف الأندوريد، حيث كشفت الشركة خلال فعاليات MWC في برشلونة، على أن كلاً من هواتف LG، شاومي، ونوكيا، وVivo، إلى جانب TCL ستأتي بزر مخصص لمساعدها الإفتراضي.

وتختلف تجربة جوجل في دعم هواتف الأندوريد بمساعدها الإفتراضي عما قدمت سامسونج في مساعدها Bixby للإصدارات الجديدة من سلسلة S10، حيث من المقرر أن يدعم زر مساعد جوجل مستخدمي هواتف الأندوريد في مهام أكثر.

وقد ظهر بالفعل هاتف LG G8 ThinQ خلال فعاليات مؤتمر برشلونة بميزة زر مخصص لمساعد جوجل، كما يأتي أيضاً من بين مميزات هاتفها المتوسط k40.

Advertisements

كما أكدت جوجل أن الزر المخصص لمساعدها الإفتراضي يأتي بأحدث المميزات التي قدمت لمساعد جوجل، حيث يمكن للنقر السريع أن يعمل على تنشيط شاشة مساعد جوجل بشكل سريع، كما يمكن للمستخدم النقر مرتين لإظهار عرض سريع لمتابعة إستخدام الهاتف على مدار اليوم.

أيضاً يمكن للضغط المطول على زر مساعد جوجل أن يدعم المستخدم في تحويل الهاتف كجهاز لاسلكي للمحادثة حيث يستمر في الإستماع إلى أن يتم إفلات الزر، مما يدعم المستخدم في نقل رسائل للبريد الإلكتروني.

كما تعمل شركة جوجل الآن مع Xiaomi لجلب إختصارات مساعدها الإلكرتوني إلى كلاً من Mi Mix 3 5G وMi 9، بينما تأتي هواتف نوكيا التي ترتكز على برنامج Android One من Nokia 3.2 و 4.2 مع زر مخصص لمساعد جوجل أيضاً من بين العديد من الشركات التي تدم إصداراتها هذا العام في مؤتمر الهاتف العالمي.

المصدر

هذا الموضوع هواتف نوكيا وLG وشاومي تأتي بزر مخصص لمساعد جوجل في #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.