شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل حارسا من المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، حارسا من المسجد الأقصى المبارك يدعى أحمد عويس أثناء خروجه من المسجد من جهة باب حطة.

وفى تطور ملحوظ، قام إمام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ أحمد الشلودى بإمامة المصلين فى مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى فى صلاة الظهر تنفيذا لقرار الأوقاف الإسلامية بتعيين إمام لمصلى باب الرحمة بعد إعادة فتحه يوم الجمعة الماضى.

وفى سياق متصل، جددت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وتولت قوة من عناصر الوحدات الخاصة حمايتها خلال تجوالها فى المسجد وحتى خروجها منه من جهة باب السلسلة.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه سلطات الاحتلال إبعاد 3 شبان من مدينة القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة على خلفية أزمة "باب الرحمة".

وكان الاحتلال الإسرائيلى قد أبعد أمس الأحد، عددا من المقدسيين عن المسجد الأقصى، فى مقدمتهم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف ناجح بكيرات، ومدير نادى الأسير فى القدس ناصر قوس على خلفية فتح مبنى ومصلى باب الرحمة يوم الجمعة الماضى.