مسؤول أمريكي ينشر "صورا مهيبة" ويتحدث عن خطوة عسكرية كبيرة مع قطر

ونشر القائم بالأعمال الأمريكي عبر حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأحد "صور مهيبة من تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر".

وأضاف "تحلق المقاتلة الأمريكية النسر F-15E والقاذفة الأمريكية (بي ون بي لانسر) جنبا الى جنب مع طائرات (ميراج 2000) التابعة للقوات الجوية القطرية. خطوة كبيرة في شراكاتنا العسكرية.

وفي يناير الماضي أكد ويليام غرانت أن العلاقات بين قطر وأمريكا الآن أقوى مما كانت عليه في السابق.

وقال غرانت في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "يقود وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الوفد الأمريكي في افتتاح الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري في دورته الثانية مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري. العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر الأن، أقوى مما كانت عليه في السابق".

Advertisements

وانطلق الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر وأمريكا في الدوحة 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أكدت الدولتان عمق وأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، ورغبتهما في تطوير علاقات التعاون إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك عقده وقتها مع سعادة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن شراكة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية هي شراكة صلبة تقوم على أسس متينة ومبنية على التفاهم والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي شهد عقد سبع جلسات تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والسياسية والدفاعية والرياضية بين البلدين، موضحاً أنه تم، في إطار الحوار الاستراتيجي اليوم، التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعليم والثقافة، ومذكرة تفاهم بخصوص دعم نشاطات الدفاع في قاعدة العديد الجوية.