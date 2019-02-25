بريطانيا: لم نقرر رفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مصر

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شرم الشيخ — سبوتنيك. وأشارت ماي في مؤتمر صحفي أقيم على هامش القمة العربية الأوروبية إلى أن الحكومة البريطانية لا زالت تضع مسألة رفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مصر تحت المراجعة.
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واستمرت قائلة "نحن لم نصل حتى الآن إلى رفع قيود عن الطيران، وسنبقي الأمر تحت المراجعة".
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن بإمكانها الوصول إلى اتفاق جيد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، قبل الموعد الذي كان مقررا للخروج في 29 مارس/ آذار المقبل، ودون الحاجة إلى تمديد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي إن "التمديد لن يحقق القصد من الوصول إلى اتفاق، وأظن أن أي تمديد لا يتعامل مع الأزمة".
وأضافت ماي "الاجتماعات التي جرت بيني وبين القادة الأوروبيين ولدت عندي إحساس قوي بأنه يمكننا الوصول إلى اتفاق، والأمر في متناول أيدينا"، متابعة "ما نعمل عليه هو القيام بتلبية مطالب البرلمان".
وواصلت رئيسة الوزراء "هناك فرصة جيدة للوصول إلى اتفاق، وأي تأخير هو مجرد تأخير ولن يحل الأمور العالقة".
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