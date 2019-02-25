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السيسي يدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام ويعتبرها وسيلة لأخذ الحقوق بالقانون

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© REUTERS / Pavel Golovkin

وردا على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين، قال السيسي، إن "الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لمواطنيها، لكن الأولويات في المنطقة هي الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب".

وأضاف "نعرف قيم وأخلاق الأوروبيين، مطالبا إياهم باحترام الثقافة والتقاليد العربية".

قائلا: إن "الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية لمواطنيها، أما في بلادنا، الحفاظ عليها ومنعها من السقوط والخراب والانهيار، كما ترون في دول كثيرة مجاورة لنا، ولذا الأمر مختلف ولابد أن نتفاهم ونعلم أن الأولويات والأهداف".

وواصل الرئيس المصري حديثه "من فضلكم حينما تتحدثون عن الواقع في بلادنا لا تفصلونه عن المنطقة وما يحدث فيها وهذا لا يعني التجاوز في حقوق الإنسان ودا مش كلام سياسي عشان أرضي الجانب الأوروبي، ولكن عشان تتفهوا إن شرم الشيخ التي تتواجدون بها قد تتحول بعمل إرهابي واحد إلى مدينة أشباح، وأنتم تقولون أنها رائعة وجميلة وبها أماكن لاستقبال مئات آلاف البشر للاستمتاع بالطبيعة والجو والمناخ وهذا يوفر دخلا لمصر والمصريين العاملين بهذا القطاع، ولكن لو حدث حادث إرهابي واحد لتحولت لمدينة أشباح لـ 3 أو 4 سنوات، ولذلك حجم التحدي في مصر ومجابهته كبير".

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