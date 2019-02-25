فوفقا لصحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية، انتظرت الفتاة التي تبلغ من العمر عشرين عاماً زوجها في المنزل بينما كان يقضي وقتا مع أصدقاء في الصحراء.
وقبل مغادرته، طلبت منه أن يحضر لها برغر من مطعم للوجبات السريعة، لكنه عاد في الساعة الثالثة صباحا دون الطعام الموعود، الأمر الذي دفع الزوجة إلى مغادرة منزل زوجها وطلب الطلاق.
اقرأ أيضا: أغرب قضايا الخلع والطلاق في الوطن العربي
وأكد المحامي حسن المزرقي أن الزوجين سيواصلان الآن الإجراءات في المحكمة، وقال: "إذا استمرت الزوجة في الإصرار على الطلاق، فسيتم إلغاء المهر".
ووفقا له، يمكن أن تكون حالات الطلاق أقل إذا كان الزوجان أكثر واقعية وتفهما وتسامحا.
كانت هذه تفاصيل خبر في الإمارات... امرأة تنفصل عن زوجها لأنه نسي أن يجلب لها برغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.