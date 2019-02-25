في الإمارات... امرأة تنفصل عن زوجها لأنه نسي أن يجلب لها برغر

فوفقا لصحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية، انتظرت الفتاة التي تبلغ من العمر عشرين عاماً زوجها في المنزل بينما كان يقضي وقتا مع أصدقاء في الصحراء.

وقبل مغادرته، طلبت منه أن يحضر لها برغر من مطعم للوجبات السريعة، لكنه عاد في الساعة الثالثة صباحا دون الطعام الموعود، الأمر الذي دفع الزوجة إلى مغادرة منزل زوجها وطلب الطلاق.

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وأكد المحامي حسن المزرقي أن الزوجين سيواصلان الآن الإجراءات في المحكمة، وقال: "إذا استمرت الزوجة في الإصرار على الطلاق، فسيتم إلغاء المهر".

ووفقا له، يمكن أن تكون حالات الطلاق أقل إذا كان الزوجان أكثر واقعية وتفهما وتسامحا.