سلمان_للإغاثة يناقش الاحتياج الإنساني في #العراق

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها مسؤولي وممثلي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في العراق لبحث المشروعات الإنسانية التي ينفذها المركز، ولمعرفة الاحتياجات الإنسانية لجمهورية العراق بالتنسيق مع سفارة المملكة في بغداد والوزارات المعنية في هذا الخصوص.

والتقى وفد المركز خلال زيارته أمين عام مجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق, حيث ناقش الفريق خلال لقاءه الاحتياج الإنساني وآلية تنفيذ المشروعات.

واجتمع الوفد مع معالي وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى, وجرى خلاله مناقشة ملفات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للنازحين في العراق.

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وفي ذات الإطار بحث وفد الفريق مع رئيس الهلال الأحمر العراقي الدكتور ياسين أحمد عباس, العمل الإغاثي والإنساني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك, كما عقد الفريق اجتماعًا مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني للاطلاع على آخر التقارير عن الأوضاع الإنسانية في العراق, فيما ناقش مع وزير الصحة العراقي الدكتور علاء الدين العلواني الاحتياج الصحي.

من جهته أشاد الجانب العراقي بالزيارة, مثنيًا على مواقف المملكة العربية السعودية لمساعدة جمهورية العراق.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا لوقوف المملكة مع الأشقاء في العراق بكافة أطيافه، واهتمامها بمساعدة هذا البلد الشقيق، حيث دعمت من خلال المركز برامج مكافحة الكوليرا بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لنازحي الأنبار.