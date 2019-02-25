خادم_الحرمين يبحث مع #ميركل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة

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الخليج - واس
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، مستشارة ألمانيا الاتحادية آنجيلا ميركل.
وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضر من الجانب الألماني: المتحدث باسم الحكومة ستيفن زايبرت، ومستشار السياسة الأوروبية ايفا كورسيبيوس، ومستشار السياسة الخارجية جان هيكير، والمستشار الاقتصادي لارس هيندرك، ومدير القسم السياسي راينر رودولف.
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