تصدع جبل قد يغير خريطة العالم

صحيفة الخليج الالكترونية

يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات بقرب انشقاق جبل جليدي ضخم يناهز حجمه مساحة منطقة مانهاتن في نيويورك 30 مرة.

وأظهرت صور جرى التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية، في أواخر يناير الماضي، أن الجبل الجليدي ينشق شيئا فشيئا عن الجرف الجليدي في القارة المتجمدة الجنوبية.

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وبحسب «سكاي نيوز» حين يصل هذا التصدع إلى 1700 كيلومتر مربع، فإن هذه المساحة تعادل خمس مناطق من مدينة نيويورك، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل»، كما أن انشقاق الجبل الجليدي سيغير خريطة القارة المتجمدة الجنوبية.

ويقول الخبراء إن هذا التصدع الأكبر من نوعه. ويخشى علماء من أن يؤدي التصدع إلى ذوبان الثلوج وارتفاع مستوى البحار والمحيطات.