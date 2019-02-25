التقاعد: إيداع معاشات فبراير وبدل #غلاء_المعيشة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع معاشات شهر فبراير وبدل غلاء المعيشة. ودعت المؤسسة مستفيديها إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع والتواصل مع البنك الخاص بهم حال وجود مشكلة.

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