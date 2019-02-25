الملك_سلمان يلتقي رئيس قبرص ورئيسي وزراء التشيك وبلجيكا

الخليج - واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص.

وتم خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب القبرصي، المتحدث الرسمي برودروموس برودرومو، والمسؤول عن منطقة الشرق الاوسط اندريس كاكوريس، ومسؤول المكتب الدبلوماسي فيليبا كارسيرا.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، دولة رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميتشل.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا، وأبرز موضوعات القمة.

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حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب البلجيكي، مستشارا رئيس الوزراء فيدريك بيرنانرد، وستيفان مونت.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش.

وتم خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب التشيكي، معالي وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية ميلينا هردنكوفا، والسفير لدى مصر والسودان واريتريا جان فوليك، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية بيتر هلاديك.