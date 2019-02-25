8 نصائح للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

جدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، نصائحه للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، محذرًا بما يسمي بالتأشيرة الحرة مؤكدًا أنها وهم ونصب، وأن قانون الدولة يمنع ذلك، فضلًا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وتعرض العامل في حالة العمل بها لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إنه بناءً علي توجيهات الوزير لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بأبو ظبي، بضرورة توجيه العمالة وتحذيرهم من آن لأخر بشروط السفر والعمل ومراجعة العقود من المكتب، قام المستشار العمالي بالسفارة ياسر عيد بتصميم عدة نصائح لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها علي موقع السفارة لتكون عونًا للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه النصائح من المستشار العمالي للعامل والتي جاءت كما يلي:

1- تأشيرات السياحة لا تتيح العمل وأن ذلك أمر غير قانوني، وتعرضك لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ويسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح "تأشيرة عمل".

2- إذا كنت قادم بتأشيرة سياحة يجب أن تحجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار على الأقل لحمايتك والحفاظ علي كرامتك.

3- لا توقع علي إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوى إثبات جديتك عند التعاقد، أو لأي سبب.

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4- ما يسمي بالتأشيرة الحرة "وهم ونصب" وقانون العمل في الإمارات يمنع ذلك.

5- تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل لا يدفعها العامل، فيتعرض للنصب والابتزاز.

6- تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران "الإمارات العربية للطيران "فلاي دبي"، أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات، فلا تتعامل مع السماسرة.

7- تأكد من إذن الدخول "تأشيرة العمل" معتمدة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبظبي، ثم توجه إلي وزارة القوى العاملة المصرية بمدينة نصر - القاهرة لمراجعة عقد العمل قبل استخراج تصريح العمل.

8- لا تتعامل مع أشخاص أو مواقع إلكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية.