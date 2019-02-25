دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: متصفح فايرفوكس قادم إلى نظارة الواقع المختلط الجديدة HoloLens 2

أعلنت مايكروسوفت بالأمس عن نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 والتي تمثل الجيل الجديد من نظاراتها، وذلك في مؤتمرها الخاص بكونغرس الهواتف العالمي الذي يعقد في كتالونيا الاسبانية وبالتحديد في مدينة برشلونة. وقالت الشركة وقتها أن النظارة ستجلب تطبيقات جديدة لمنح المستخدم تجربة أفضل.

وبالطبع، فإن شركات مثل موزيلا لم تخيب الظن وستدعم النظارة من خلال تطبيق التصفح الشهير فايرفوكس والذي تسعى الشركة من خلاله إلى طرح تجربة فريدة للمستخدمين عبر تقنيات الواقع.

ولا يبدو الأمر غريبًا، حيث سبق أن تواجد متصفح فايرفوكس على نظارات الواقع الافتراضي، كما أن موزيلا شكلت قسمًا خاصًا في الشركة لتطوير عالم جديد من الواقع الافتراضي أو المعزز من خلال التصفح، لكن مع نظارة HoloLens 2 ستكون التجربة شاملة.

التدوينة MWC19: متصفح فايرفوكس قادم إلى نظارة الواقع المختلط الجديدة HoloLens 2 ظهرت أولاً على عالم التقنية.