دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما هو الحال مع جميع التطبيقات، نجد العشرات من البدائل لأي تطبيق، وعندما نتحدث عن مُشغّلات الفيديو، فحدّث بلا حرج، حيث هناك العشرات بل المئات من هذه التطبيقات على متاجر أنظمة التشغيل المختلفة، لكن دائمًا وأبدًا يرغب المستخدم بتجربة الأفضل له، وكيف يكون الحال مع تجربة تطبيق جديد بإمكانيات عالية.

هذا المثال يقع على تطبيق Night Video Player والذي هو عبارة عن مُشغّل فيديو متاح حصرًا على نظام تشغيل أندرويد، وأولّ ما يُميّز التطبيق عن غيره، هو قدومه بالوضع المُظلم من على جميع واجهاته، ويعد أوّل مُشغّل فيديو مُزوّد بتقنية تحسين الصوت والمشاهدة من على الهواتف الذكية.

كذلك من القدرات الفريدة التي يأتي بها هذا التطبيق، ميزة زيادة حجم الصوت، وتنعيم حدّة الصوت، وهناك فلاتر إزالة الضجيج، على أن يستخدم التطبيق خوارزميات ذكيّة وفائقة السرعة في التعرّف على الصوت البشري ومعالجة الصوت فورًا، وهنا يدعم التطبيق مشاهدة مختلف صيغ الفيديو “MKV و MP4 و AVI و MOV و Ogg و FLAC و TS و M2TS و Wv وما إلى ذلك”، ودعمه المشاهدة بجودة FULL HD والجودة الخارقة 4K.

أخيرًا هناك الدعم لقوائم التشغيل والترجمة وغيرها الكثير من المزايا التي أدعها لتكتشفها بنفسك، بدوره تطبيق Night Video Player متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل، والأهم من ذلك لا يدعم أن نوع من الإعلانات، على أن يدعم إصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

التدوينة مُشغّل الفيديو الجديد Night Video Player على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.