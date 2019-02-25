دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تقدم هاتف Xperia 1 بشاشة 4K OLED في مؤتمر #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة سوني عن هاتف Xperia 1 في مؤتمر برشلونة الآن، والذي يأتي بشاشة 4K OLED للمرة الأولى في الهواتف الذكية، مميزة بأبعاد 21:9.

تطور جديد في تصميم الهواتف الذكية يكشف عنه مؤتمر الهاتف العالمي هذا العام، فمع الإصدارات القابلة للطي أو التي تدعم شبكات الجيل الخامس، تقدم سوني أيضاً هاتف 4K OLED للمرة الأولى في هاتف Xperia 1.

هاتف Xperia 1 يتميز بحجم شاشة 6.5 إنش، والتي تعرف من سوني بشاشة CinemaWide، مع دقة عرض 3840 في 1644 بيكسل، كما تدعم تقنية HDR، حيث يتوفر في كلاً من أمازون و Netflix محتوى يدعم هذه المميزات بالفعل في الشاشة، مع تقنية الصوتيات Dolby Atmos أيضاً في مكبرات صوتية ستريو في الهاتف.

كما تأتي الكاميرة الخلفية لهاتف Xperia 1 بإعدادات ثلاثية مع ثلاثة من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر رئيسي بحجم 1/2.6 مع عدسات f/1.6، وتقنية Optical SteadyShot، وتقنية التركيز التلقائي مع بيكسل مزدوج، كما تدعم الكاميرات الأخرى التكبير حتى مرتين مع عدسات telephoto، وعدسات واسعة الزوايا 16مم.

الهاتف يدعم أيضاً تقنية CineAlta في الكاميرات والتي تتيح إبتكار محتوى فيديو إحترافي بقدرة على تسجيل 24 إطار لكل ثانية، هذا إلى جانب مجموعة من التقنيات الإحترافية الأخرى التي تدعم تفاصيل أكثر دقة في الصور مع تشويش أقل.

من جانب أخر يدعم هاتف Xperia 1 رقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

سوني تقدم نمط جديد أيضاً في الهاتف يعرف بGame Enhancer، يعمل على دعم المستخدم بتجربة ألعاب سلسة من خلال دعم التوازن بين آداء الهاتف وعمر البطارية، كما يدعم هذا النمط تسجيل فيديو لتجربة لعب المستخدم من خلال كاميرة السيلفي المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع إمكانية مشاركة المحتوى مباشرة على اليوتيوب.

قدرة البطارية في هاتف Xperia 1 تصل إلى 3330 mAh، كما يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي بحماية من Gorilla Glass 6 في جهتي الهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Sony Xperia 1 في نهاية ربيع هذا العام، كما يتم الكشف عن التسعير والأسواق التي سيتوفر فيها الهاتف في البداية لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع سوني تقدم هاتف Xperia 1 بشاشة 4K OLED في مؤتمر #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.