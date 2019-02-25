دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبو تعرض صورًا لهاتفها القادم والقابل للطي

على غرار ما قدمته سامسونج وهواوي خلال الأسبوع الأخير، فإن أوبو تسير على نفس الاتجاه مع هاتف قابل للطي سيظهر خلال الفترة القادمة. فقد عرضت الشركة بواسطة نائب الرئيس براين شين صورًا لهاتفها على المنصة الاجتماعية الصينية Weibo بالرغم من أنها تشارك في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة ولم تتحدث عن الأمر مسبقًا.

ويبدو هاتف أوبو الجديد مشابه جدًا من تصميم هاتف هواوي القابل للطي، حيث يمتلك شاشة قابلة للثني من نوع OLED بكل تأكيد ويحمل إطار جانبي مثل Mate X من هواوي وعليه كاميرتين، ويفتح بنفس الطريقة التي يقوم بها هاتف نظيرتها.

لكن على كل الأحوال، يبدو أن الهواتف القابلة للطي لن تكون بمتناول غالبية الجمهور خلال الفترة القليلة القادمة، كونها ستأتي بأعداد محدودة جدًا وأسعار تتراوح حول 2,000$. لكن نأمل أن تكون المنافسة الحامية بين الشركات مؤخرًا طريقًا لتسريع وصولها إلى الجمهور وبأسعار في المتناول.

التدوينة أوبو تعرض صورًا لهاتفها القادم والقابل للطي ظهرت أولاً على عالم التقنية.