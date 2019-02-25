دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث الهواتف المتوسطة من سوني Xperia 10 و10 Plus أعلن عنها في مؤتمر #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني عن الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة في MWC اليوم، حيث تقدم كلاً من هاتفي Xperia 10 و10 Plus بأبعاد 21:9 في الشاشة مع كاميرة خلفية مزدوجة، كما كشفت أيضاً سوني عن هاتف Xperia L3.

سوني Xperia 10 هي أحدث سلسلة من الهواتف المتوسطة المقدمة من سوني اليوم في مؤتمر الهاتف العالمي في هاتفي Xperia 10 و10 Plus مع أبعاد 21:9 في الشاشة، كما قدمت أيضاً Xperia L3 أيضاً، حيث من المقرر أن تتوفر الإصدارات الثلاثة بدءاً من اليوم.

هاتف Sony Xperia 10 Plus

يتميز هاتف Xperia 10 Plus بحجم شاشة 6.5 إنش مميزة في شاشة IPS LCD مميزة بدقة عرض 1080 بيكسل، مع بطارية بقدرة 3000 mAh.

كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل يحجم 1/2.8، وأيضاً مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل بقدرة على التكبير حتى مرتين، كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K مع تنسيق 16:9 أو 21:9، مع ميزة SteadyShot بتثبيت إلكتروني، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Xperia 10 Plus برقاقة معالج Snapdragon 636 مع أداء أفضل بفضل أربعة من أنوية Cortex-A73، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي ببطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

هاتف Sony Xperia 10

يتميز هاتف Xperia 10 بحجم شاشة 6.0 إنش مميزة بدقة عرض 1080 بيكسل، مع عرض 68 مم في الشاشة، مع بطارية بقدرة 2870 mAh.

كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K، مع ميزة SteadyShot بتثبيت إلكتروني، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Xperia 10 برقاقة معالج Snapdragon 630 مع أداء أفضل بفضل أربعة من أنوية Cortex-A73، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

هاتف Sony Xperia L3

وتقدم سوني هاتف Xperia L3 مع شاشة بحجم 5.7 إنش، مميزة بجودة 720 بيكسل، مع أبعاد 18:9، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل ومستشعر أخر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير وبتفاصيل أكثر دقة، أيضاً تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Xperia L3 مع رقاقة معالج MediaTek Helio P22 مميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع 8 من أنوية Cortex-A53، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يضم هاتف Sony Xperia L3 نظام تشغيل Android 8.0 Oreo.

المصدر

هذا الموضوع أحدث الهواتف المتوسطة من سوني Xperia 10 و10 Plus أعلن عنها في مؤتمر #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.