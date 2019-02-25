دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: سوني تكشف عن 3 هواتف أخرى هي Xperia 10 و Xperia 10+ و Xperia L3

© Tech World قدمت بواسطة MWC19: سوني تكشف عن 3 هواتف أخرى هي Xperia 10 و Xperia 10+ و Xperia L3

بعد إعلانها عن هاتف Xperia 1 اليوم في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة، كشفت سوني النقاب عن ثلاية هواتف جديدة من الفئة المتوسطة منها Xperia 10 و Xperia 10+، وكما هو واضح من التسمية فإن أحدهما يتفوق على الأخر بالحجم على أقل تقدير. والأخر Xperia L3.

Xperia 10 و Xperia 10+

ويأتي هاتف Xperia 10 مع شاشة بقياس 6 بوصات من نوع LCD بدقة 1080 بكسل وكغيره من هواتف سوني فهو لا يحتوي نتوء ولا كاميرا انزلاقية، بل يستمر بالنظام التقليدي لشريط الكاميرا في الأعلى. كما يحمل الهاتف معالج سنابدراغون 630 المخصص للفئة المتوسطة وبجانبه ذاكرة رام 3 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت.

أما الهاتف الأخر Xperia 10+، فهو يأتي مع شاشة من نفس النوع لكن بقياس 6.5 بوصة، بجانب قدومه مع ذاكرة رام 4 جيجا بايت وسعة تخزين 64 جيجا بايت، واحتفظ طبعًا بنفس المعالج. كما يأتي كلا الهاتفين بأبعاد أكثر طولية على غرار هاتف Xperia 1 الرائد، حيث يأتيان مع أبعاد 21:9.

بالحديث عن الكاميرا، فكلاهما يحملان كامير خلفية مزدوجة لكن الأول يحمل عدستين بدقة 13 ميجا بكسل مع 5 ميجا بكسل، أما الهاتف الثاني فهو يحمل عدستين بدقة 12 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل وكلا الهاتفين يستطيعان التسجيل بدقة 4K.

ويحمل هاتف Xperia 10 بطارية بسعة 2,870 ملي أمبير، فيما يحمل الأخ الأكبر Xperia 10+ بطارية بسعة 3,000 ملي أمبير.

هاتف Xperia L3

هذا الهاتف على غير هواتف سوني اليوم حمل أبعادًا تساوي 18:9 أي أنه لا يأتي بشكل طولي جدًا، ليكون مشابه بالهواتف من الشركات الأخرى في نفس الفئة. ويجلب معه شاشة 5.7 بوصة من نوع LCD لكن بدقة 720 بكسل على عكس الهواتف السابقة.

ويقدم Xperia L3 كاميرا مزدوجة بالخلف بعدستين بدقة 13 ميجا بكسل رئيسية وأخر 2 ميجا بكسل، وهو لا يستطيع تسجيل فيديو بدقة 4K مثل الهواتف السابقة. لكنه على الأقل احتفظ بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

وسيحمل الهاتف معالج MediaTek Helio P22 بدلًا من سنابدراغون 630، لكن هذا المعالج يعطي قوة قريبة من معالج كوالكوم كونه مبني على تقنية 12 نانو متر فيما معالج كوالكوم مبني على تقنية 14 نانو متر.

التدوينة MWC19: سوني تكشف عن 3 هواتف أخرى هي Xperia 10 و Xperia 10+ و Xperia L3 ظهرت أولاً على عالم التقنية.