عاهل المغرب: نتطلع لبناء علاقات مستقبلية سليمة بين العالم العربي وأوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس تطلع بلاده إلى بناء علاقات مستقبلية سليمة بين العالم العربى وأوروبا خالية من الأحكام الجاهزة وفى منأى عن تأثيرات الأحداث العابرة.. معربا عن اعتقاده بوجود فرصة جديدة للتعاون المشترك فى قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب فى جوانبها المتعددة وفق مقاربة متكاملة وشمولية تجمع بين روح المسئولية المتقاسمة والتنمية المشتركة.

وقال ملك المغرب ـ فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء المغربى سعد الدين العثمانى خلال الجلسة العامة الثانية للزعماء العرب والأوروبيين والتى تعقد في إطار القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ اليوم ـ " إن التصور المتكامل للشراكة بين الجانبين يتطلب التركيز على بعض الأولويات من بينها الأمن القومي العربي وتحقيق نهضة بالوطن العربي، حيث يقع على عاتق أوروبا مسئولية مساعدة جوارها العربي لبلوغ ذلك التصور وتوجيه الشراكات المستقبلية نحو تهيئة بيئة فكرية وثقافية وإعلامية سليمة للتعايش والتعاون بين شعوب المنطقتين".

وأضاف" إن قمة شرم الشيخ تحظى بأهمية بالغة لدى العالم العربي حيث تؤسس لجوار يحتل مكانة متميزة في خارطة علاقاته مع مختلف شركائه من دول وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية".

وأشار إلى أن المغرب التي لها تجربة متميزة ومثمرة مع العالم الأوروبي مستعدة للدفع بالتعاون العربي الأوروبي نحو شراكة خلاقة تنهل من غنى الموروث الثقافي والحضاري لكل طرف على حدة لبناء علاقة متينة ومتكافئة قوامها القيم والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل والحوار البناء.

وأوضح أن القمة تشكل فرصة مواتية لاستحضار تلك الأبعاد الحضارية والإنسانية كقاعدة صلبة للانتقال بالحوار إلى مستوى تعاون حقيقي يرتكز على رؤية واضحة وخطط عمل واقعية لخدمة المصالح المتبادلة وتحقيق المنفعة المشتركة.

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