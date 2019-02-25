شرم الشيخ — سبوتنيك. وقال السيسي: "تم الاتفاق على عقد القمة العربية-الأوروبية المقبلة في بروكسل عام 2022".
وحول البيان الختامي للقمة قال ممثل الوفد السعودي إن "الوفد قدم تعديلات على البيان الختامي لم يتم وضعها في البيان الموزع على الأطراف في الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية".
وعلق الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: "تلقينا من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة وتشاورنا مع الطرف الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى".
وأوضح أن "الجامعة والاتحاد الأوروبي رأوا أن يظل البيان على حالته باعتبارها الحد الأدنى من الاتفاقات بين الطرفين دون الخوض في التفاصيل التي يمكن تؤدي إلى خلافات".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: تم الاتفاق على عقد القمة العربية الأوروبية المقبلة في بروكسل عام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.