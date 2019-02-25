جنيف — سبوتنيك. وقال الوزير لوكالة سبوتنيك: "نحن نعمل لإنشاء منطقة آمنة، ولم تحدد مساحتها بعد، نحن نعمل مع روسيا والولايات المتحدة والشركاء بصيغة أستانا، ولقد التقى فريقنا الفني عدة مرات، ونحن نقدر أن روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية لكننا مستمرون في العمل".
وأضاف الوزير فيما يخص إمكانية نشر قوات شرطة عسكرية روسية في المنطقة الامنة على الحدود التركية السورية "انها خلف حدودنا مباشرة ، لذا يجب أن تقود تركيا هذه العملية. لكننا نعمل دائما مع روسيا وسنواصل العمل ، بما في ذلك مع الأمن والجيش الروسيين".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: تركيا ستتولى السيطرة في المنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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