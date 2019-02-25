صحف سعودية: قمة شرم الشيخ فضاء يستهدف دعم السلام

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الصحف تناولت تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، كما سلطت الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "قمة شرم الشيخ تؤسس لحوار عربي ـ أوروبي"، وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن خادم الحرمين أكد مركزية قضية فلسطين ودعا إلى وقف التدخلات الإيرانية. وجدّد تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب، مستشهدًا بقرارات قمة الظهران العربية التي استضافتها السعودية، وأعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كافة.

وفي الشأن اليمني، شدد الملك سلمان على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، محذرًا مما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات الحوثية وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، وطالب بموقف

وفي الشأن اليمني، شدد الملك سلمان على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، محذرًا مما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات الحوثية وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، وطالب بموقف دولي موحد لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي، ووضع حدّ لبرنامجه النووي والباليستي. بينما ذكرت صحيفة الوطن تحت عنوان "وصول القوات البحرية للمشاركة في تمرين الفلك - 3"، أن القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط "الفلك-3" وصلت إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة. وأوضحت الصحيفة أن فعاليات التمرين ستنطلق بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية. اقرأ أيضًا: صحف سعودية: فتاوى قتل معلبة من إيران لمفتي الحوثيين وفي الشأن العالمي، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "اليابان ترفض تأجيل نقل القاعدة العسكرية الأمريكية في أوكيناوا"، بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رفض تأجيل نقل قاعدة أمريكية من موقع إلى آخر في جزيرة أوكيناوا، على الرغم من إجراء استفتاء أظهرت نتائجه معارضة غالبية السكان لهذه الخطوة.

وقال آبي: "مر عشرون عامًا على توافق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة فوتينما، لن يكون بإمكاننا تأجيل ذلك أكثر". ونوهت ذات الصحيفة تحت عنوان "ترامب يعلن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على منتجات صينية"، بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقًا، وذلك بعد تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين البلدين. وكشف ترامب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل إبرام اتفاق نهائي. وعاودت صحيفة الشرق الأوسط الإشارة إلى "تجاهل بوتفليقة الاحتجاجات، وتشديده على الاستمرارية في الترشح للانتخابات". اقرأ أيضًا: صحف سعودية: مصر تجمع العرب والأوروبيين غدا وقال بوتفليقة في الرسالة التي قرأها نيابة عنه وزير الداخلية، نور الدين بدوي، خلال مؤتمر حكومي في مدينة أدرار الجنوبية إن رسالتي تبرز فضائل الاستمرارية التي تجعل كل جيل يضيف حجرة على ما بني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم. ولفتت "الشرق الأوسط" أيضًا إلى تصريح أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، والذي أكد خلاله أن القمة المنعقدة في شرم الشيخ تفتح حوارًا عربيا دائمًا مع أوروبا. وقال أبو الغيط: إن "القمة العربية - الأوروبية فضاء يستهدف دعم السلام والاستقرار"، مؤكدًا أن فكرة انعقاد القمة تستهدف بناء الجسور، وتعكس رغبة الجانبين في العمل المشترك.

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