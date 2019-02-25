صحف الإمارات: شعبية الرئيس الفرنسي ترتفع مجددا

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الصحف استعرضت تاريخ قطر السيئ في المشاريع المالية التي تتم في الخفاء، والتي لا تقتصر على بريطانيا.. بل إن هناك عمليات سوق سوداء قام بها القطريون في فرنسا وفي أمريكا

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "نظام قطر يتحول إلى الهجوم الاستباقي واختلاق الأكاذيب"، نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية، تأكيد المعارض القطري خالد الهيل، أن استراتيجية النظام القطري حيال الأزمة تحولت إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي باختلاق قصص كاذبة والترويج لها، مشيرا إلى وجود احتقان داخلي في قطر ضد تصرفات هذا النظام، مستنكرًا تزايد أعداد الممنوعين من السفر في قطر.

وقال الهيل: إن "أهم ما يحدث على الساحة الآن هو تحول استراتيجية النظام القطري في الأزمة إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي باختلاق قصص كاذبة والترويج لها، يعلم تنظيم الحمدين أن هناك احتقانًا داخليًا ضد تصرفاتهم الطفولية وأن أيامهم باتت معدودة، فلقد انتهى بصيص أمل حل أزمتهم وهم في عزلة تامة. وأضاف:

وقال الهيل: إن "أهم ما يحدث على الساحة الآن هو تحول استراتيجية النظام القطري في الأزمة إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي باختلاق قصص كاذبة والترويج لها، يعلم تنظيم الحمدين أن هناك احتقانًا داخليًا ضد تصرفاتهم الطفولية وأن أيامهم باتت معدودة، فلقد انتهى بصيص أمل حل أزمتهم وهم في عزلة تامة. وأضاف: "تزداد أعداد الممنوعين من السفر في قطر والمسجونين تحت قانون حماية المجتمع الإجرامي، الذي يخول أمن الدولة بحبس أي إنسان ومنع حق الدفاع عنهم". وتحت عنوان "حمد بن جاسم يتصدر مشاهد الفساد أينما حل"، ذكرت صحيفة الاتحاد أيضًا، أن عددا من الخبراء اتفقوا في لندن على أن قضية بنك باركليز تمثل مرحلة جديدة من عمليات الفساد التي يمارسها نظام الحمدين القطري في أوروبا، مشددين على أن القضية فتحت أعين الجهات الرقابية على الأموال والاستثمارات القطرية في الغرب. وترتكز الدعوى القضائية، التي رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني، على توقيع مسؤولي البنك السابقين لعقدي اتفاق خدمات استشارية مع صندوق قطر السيادي للتغطية على دفع عمولات ورشاوى لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، خلال الأزمة المالية عام 2008، حسب الصحيفة. وقال الخبير الاقتصادي البريطاني ليس جيلمر: إنه "لا يعترف بشكل عام بعمليات الإنقاذ التي تدار بشكل ملتو"، مضيفا: "قطر لها تاريخ سيئ في المشاريع المالية التي تتم في الخفاء، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على عملياتها في بريطانيا بل إن هناك عمليات سوق سوداء قام بها القطريون في فرنسا وفي الولايات المتحدة". فيما أبرزت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "الشرعية تتعهد باستكمال تحرير أراضي اليمن وإنهاء الانقلاب"، مساعي الجيش اليمني لتحرير البلاد من قبضة الحوثي. اقرأ أيضًا: صحف الإمارات: عباس يتوعد إسرائيل بسبب قرصنة الأموال وقال رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن عبد الله النخعي: إن "تحرير محافظتي الضالع وإب، وكل الأراضي في البلاد من مشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة". وشدد النخعي على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة. أما صحيفة "الإماراتية" فقد استعرضت تهنئة وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، لدولة الكويت بمناسبة أعياد الاستقلال والتحرير، داعيًا لها بالسلام والأمان والازدهار. وقال قرقاش: "شاركت الكويت أشقاءها في الخليج العربي خيرها مبكرًا، وشاركها أشقاؤها محنة الاحتلال وملحمة التحرير، ندعو للكويت العزيزة بالسلام والأمان والازدهار". وفي الشأن العالمي، تناولت الصحيفة أيضًا الأحداث في فرنسا، وما آلت إليه مظاهرات السترات الصفراء، وتحت عنوان "شعبية ماكرون ترتفع.. وتراجع السترات الصفراء"، أظهر استطلاع اليوم، ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مستويات لم تحدث منذ بدء احتجاجات حركة السترات الصفراء في منتصف نوفمبر مع تراجع التأييد لهذه الحركة. وأوضح استطلاع مؤسسة أودوكسا لأبحاث الرأي أن نسبة الذين يعتبرون ماكرون رئيسا جيدا زادت إلى 32% هذا الشهر، وهي نفس النسبة التي كان يحظى بها منذ بدء الاحتجاجات. وكانت شعبية ماكرون قد وصلت إلى 27%، وهي أدنى مستوى لها حتى الآن خلال رئاسته في ديسمبر مع اجتياح المحتجين وسط باريس ومدن أخرى محطمين النوافذ ومشعلين النار في سيارات، وارتفعت شعبية ماكرون بعد ذلك.

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