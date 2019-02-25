كاميكازي| طائرة روسية انتحارية ستغير العالم.. تعرف عليها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لواحدة من الإصدارات العسكرية الروسية الجديدة، قيم خبراء من صحيفة واشنطن بوست طائرة الـ"كاميكازي" بدون طيار التي قدَّمتها شركة "كلاشنيكوف" في معرض "آيدكس 2019" للأسلحة في أبو ظبي.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست"، أن السلاح الجديد لديه كل الإمكانيات لإحداث ثورة في الصناعات العسكرية.

وأشار الكاتب في مقالته إلى أنه على الرغم من حقيقة أنه لم يتم ملاحظة الطائرة الصغيرة خلال معرض آيدكس بسبب الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات المقاتلة، إلا أنه لديها نفس الإمكانية لتغيير طابع الحرب مثل نسيبها الرشاش "AK-47".

وقال نيكولاس غروسمان، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إلينوي "من يملك هذه التقنية المتطورة سيكون قادر على السيطرة على القنبلة بدقة عالية لا مثيل لها، باستثناء بعض القنابل الأمريكية الذكية جدًا".

وقدمت شركة "كلاشنيكوف"، ضمن إطار معرض "آيديكس-2019" في أبوظبي، الطائرة المسيرة الهجومية الذاتية الانفجار والعالية الدقة "كوب".

وقد عملت على تطوير الطائرة المسيرة شركة "ZALA AERO"، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وتصنيع أنظمة الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل التقنية لضمان استخدامها، وتعتبر جزء من شركة "كلاشنيكوف" منذ يناير من عام 2011.

وتعتبر هذه الطائرة ذخيرة بحد ذاتها، فهي تتفجر عندما تصل إلى الهدف، وهي من أكثر التوجهات الواعدة في مجال تطوير أنظمة الطائرات المسيرة. وأطلقت عليها وسائل الإعلام الروسية اسم "كاميكازي" لتفجرها بعد وصولها للهدف.

جدير بالذكر أن الجيش الروسي يمتلك قدرات خارقة تجعله ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تنصيف أمريكي، لكنه يحتل المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم، إضافة إلى امتلاك 7 آلاف قنبلة نووية و4 آلاف طائرة حربية.

ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 47 مليون شخص، بينما يصل عدد جنود الجيش الروسي 3.5 مليون فرد، بينهم 2.5 مليون جندي في قوات الاحتياط، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

ووفق تقارير عسكرية، يتكون سلاح الجو الروسي من 3914 طائرة حربية من أنواع مختلفة تشمل 818 مقاتلة، و1416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 طائرة نقل عسكري، و414 طائرة تدريب، بينما يصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش الروسي أيضا، أكثر من 47 ألف مركبة برية، بينها 20300 دبابة في مقدمتها دبابة "أرماتا" ذات القدرات الخارقة، و27400 مدرعة، إضافة إلى 5970 مدفعا ذاتي الحركة، و4466 مدفعا ميدانيا، وأكثر من 3800 راجمة صواريخ.

ورغم قدرة روسيا على الوصول إلى غالبية المناطق الجغرافية في العالم عن طريق البر، إلا أن أسطولها، الذي يتكون من 352 قطعة بحرية يمتلك قوة غواصات ضاربة يمكن لأي منها إحراق أي دولة بصواريخها النووية، التي يمكن إطلاقها في وقت قياسي من أي مكان في العالم، في حالة الحرب.