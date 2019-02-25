فيديو| عودة 280 داعشيًا عراقيًا إلى بلاد الرافدين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الجيش العراقي، في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق 280 داعشيًا إرهابيًا حتى الآن.

ووفقا لـ"رويترز"، قال البيان إن هذه المجموعة جزء من مجموعة أكبر من 500 عراقي في قبضة قوات سوريا الديمقراطية داخل سوريا. وأن العملية لا تزال جارية لإعادة الباقي.

وفي وقت سابق، أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أسباب تسلم أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي والإجراءات المتخذة بحقهم.

وقالت: إنه "من خلال المعارك بين قوات قسد و"داعش" اعتقلت قوات قسد السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة".

وأضافت أن من بين المعتقلين "عراقيين يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الآن إلى وزارة الداخلية".

ويحتجز العراق آلاف العناصر المنتمين لداعش، سواء من العراقيين أو الأجانب الذين شاركوا بالقتال على أراضيه ضد القوات العراقية بين عامي 2013- 2017، من بينهم أطفال ونساء متهمون بالانتماء للتنظيم.

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