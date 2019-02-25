شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يلتقى قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الصومالى محمد عبد الله، اليوم الاثنين، مع قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك، وذلك على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الرئيس الصومالى مع قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت القمة العربية - الأوروبية الأولى قد انطلقت فعالياتها أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين، لبحث التعاون المشترك حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه بحث رئيس وزراء الدانمارك، مع رئيس الوزراء الليبى، فائز السراج - على هامش أعمال القمة - التطورات على الساحة الليبية، ودعم الدانمارك للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا.