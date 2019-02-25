الخرطوم — سبوتنيك. وقال الشاهد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل الدموع تجاه الطالبات داخل أسوار جامعة الأحفاد البنات".
ووفقا للشاهد كانت الشرطة طوقت سور الجامعة مع انطلاق الظاهرة.
في سياق متصل، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وأم درمان أمس الأحد.
وقال شاهد من "رويترز" إن القوات واجهت نحو ألف من المحتجين في أم درمان تزامنا مع آداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرط السودانية تطلق الغاز على تظاهرة داخل جامعة الأحفاد في أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.