"خطأ" الملك سلمان يثير ضجة... و"واس" تحسم الأمر

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وكان العاهل السعودي قد قال في قمة الاتحاد الأوروبي ودول الجامعة العربية في شرم الشيخ، أمس الأحد، إن "بلاده تؤكد موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1937".

وأثار تصريح الملك سلمان جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن المغزى من ذكر عام 1937، وتذكر البعض الآخر بهذه المناسبة نتائج لجنة بيل البريطانية عام 1937 التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى 3 أقاليم، أحدها يبقى تحت الانتداب البريطاني، وآخر يخصص لدولة يهودية، وقسم ثالث لدولة عربية يضم إليه جزء من شرق الأردن.

​مُلفت للنظر ان الملك سلمان ذكر فلسطين بحدود ١٩٣٧ في كلمته اثناء القمة العربية الأوروبية الاولى في شرم الشيخ. ولا اعتقد انها أتت سهوا منه

​الملك سلمان أخطأ في قراءة الرقم، والدليل سببان:

​إلا أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حسمت الجدل وأعادت الأمور إلى نصابها، حيث نشرت نص كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة شرم الشيخ: "أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".