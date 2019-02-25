السعودية تقيم أقدم سباق رياضي (صور+ فيديو)

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مفردات الإبل
في البداية عرف مالك إبل، سفران بن هادي اليامي 79عاما، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، بالمفردات التي تستخدم للإبل، قائلا:"المفردات التي نطلقها على الإبل في سباقات الهجن، وأثناء عملية التدريب، أو الاقتناء، توارثناها عن أجدادنا، وتعلمناها منهم كتسمية الإبل في السباق بالـ"مطية"، و"الترويض" أثناء تعليم الإبل الانضباط، ويسمى مدرب الناقة على سلوك الترويض "العساف أو المروض"، وتسمى الناقة التي يركبها المدرب وقت التدريب "القليصة"، والناقة التي يتم تدريبها "المقلوصة"، وتسمى عملية ضرب الناقة على يديها للجلوس "التبريك"، ويطلق على الناقة البيضاء مغاتير، والسوداء مجاهيم.
سباق الهجن
© Sputnik . Mohammed al-Bakhit
جانب من مشاركة الابل المغاتير
آلية المشاركة
وبين المري، أن المشاركة في سباق الهجن مفتوحة للجميع دون قيود، باستثناء التسجيل الإلكتروني للمشارك، وتحديد يوم السباق، ورقم الشوط والموافقة على وضع شريحة داخل الإبل بطريقة فنية، يجريها أعضاء اللجنة المختصة بالمهرجان، وتحمل الشريحة بيانات الناقة، رقمها، وعمرها، وصنفها، واسم الأب والأم للناقة.
تدريب الهجن للمشاركة
مزاين الإبل
من جانبه بين المشارك في فعاليات المهرجان، خالد الشمري، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة المنظمة للمهرجان تعمل على إيجاد جو صحي للمنافسة في فعاليات مزاين الإبل، واختيار الإبل الفائزة في مختلف الفئات، الشعل ،والوضح، والشقح والحمر، والمجاهيم، مشيرا إلى أن كل نوع يحتوي على عدد جماعي مابين فئة الـ"100، و50، و20"، وفئة الفردي مابين "حقة، ولقية، وجدعة، وثني ومافوق، وفحل"، وأوضح الشمري أن جميع المشاركين يعمل على الفوز والحصول على جائزة في الحفل الختامي للمهرجان بحضور الملك سلمان.
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