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وكتبت السفارة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "رامي مالك جعل المصريين سعداء وفخورين هذه الليلة، بعد فوزه كأمريكي من أصل مصري بجائزة الأوسكار، تهانينا رامي، المصريون فخورون بك".
وفاز رامي مالك، أمس الأحد، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.
وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب ما نقلت "رويترز".
© REUTERS / MARIO ANZUONI
كما وفاز فيلم "الملحمة البوهيمية" بجائزة أوسكار لأفضل صوت ومؤثرات صوتية.
يذكر بأن فيلم "الملحمة البوهيمية" من إخراج برايان سينجر، ولعب فيه مالك دور البطولة حيث جسد شخصية أسطورة الروك الراحل فريدي ميركوري.
وألقى الفيلم الضوء على حياة ميركوري بالإضافة لجلسات تصوير ألبوماته وصراعه مع الالتهاب الرئوي، والذي أودى بحياته في عام 1991 عن عمر 45 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تهنئة من السلطات المصرية لرامي مالك على فوزه بأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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